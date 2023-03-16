В самарской больнице № 10 появился центр по лечению гепатита С

На базе Самарской больницы № 10 создан центр по лечению пациентов с гепатитом С, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в 2023 г. из областной казны выделили 68 млн рублей на лекарственное обеспечение отдельных категорий пациентов с вирусным гепатитом С, в том числе — на детей от 3 до 12 лет и пациентов с продвинутыми стадиями фиброза печени.
"В начале марта этого года мы создали на базе Самарской городской больницы № 10 гепатологический центр. Он будет курировать оказание помощи всем пациентам с этим заболеванием. Второй год на базе поликлиники № 3 Тольятти работает подразделение по отпуску препаратов. В этом году также откроем подобное подразделение в Сызранской городской и районной больнице", — рассказал министр.
Специалисты областного гепатологического центра будут координировать работу всей службы. При назначении лекарственной терапии пациенты будут получать лекарства в перечисленных трех центрах.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров