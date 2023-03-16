В Самарской области взорвали лед на реке Чапаевка

В среду, 14 марта, спасатели взрывали лед на реке Чапаевка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Лед подрывали на реке Чапаевка около с. Сухая Вязовка в Волжском районе. Это сделали, чтобы не допустить ледовых заторов в русле, вызванных подъемом уровня воды.

Как правило, лед взрывают там, где реки сужаются или резко меняют русло. Ликвидировать ледяные заторы важно, чтобы обезопасить дома, дороги и другие сооружения в зоне подтопления.