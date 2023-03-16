Житель Самарской области подписал договор о покупке машины у мертвеца

В Исаклинском районе Самарской области в отношении 21-летнего парня возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Молодой человек обратился в МВД для регистрации купленной иномарки и предоставил договор купли-продажи от февраля 2023 года. Однако инспектор регистрационно-экзаменационной группы обнаружил, что еще в 2020 г. машину сняли с учета из-за смерти собственника.

Подозреваемый признался, что купил автомобиль в январе у случайного знакомого в Оренбургской области, но не успел зарегистрировать в течение 10 дней, как положено, так как был занят на работе. В итоге парень просто переписал договор купли-продажи и сам поставил подпись за "продавца".

Автомобиль отправили на спецстоянку. Теперь полицейские устанавливают личности других причастных к этой истории.