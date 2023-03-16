В Исаклинском районе Самарской области в отношении 21-летнего парня возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Молодой человек обратился в МВД для регистрации купленной иномарки и предоставил договор купли-продажи от февраля 2023 года. Однако инспектор регистрационно-экзаменационной группы обнаружил, что еще в 2020 г. машину сняли с учета из-за смерти собственника.
Подозреваемый признался, что купил автомобиль в январе у случайного знакомого в Оренбургской области, но не успел зарегистрировать в течение 10 дней, как положено, так как был занят на работе. В итоге парень просто переписал договор купли-продажи и сам поставил подпись за "продавца".
Автомобиль отправили на спецстоянку. Теперь полицейские устанавливают личности других причастных к этой истории.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063