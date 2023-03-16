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Преступления Происшествия

Самарскую банду воров задержала пенсионерка из Оренбурга

ОРЕНБУРГ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Пенсионерка из Оренбурга помогла задержать двух воров дорогостоящей техники, сообщает "КП-Самара".

Пенсионерка из Оренбурга помогла задержать двух воров дорогостоящей техники, сообщает "КП-Самара". Ранее сотрудники полиции сразу из трех регионов пытались поймать злоумышленников, но тщетно.

Преступники совершили более 20 преступлений. Также от их налета пострадали торговые точки в Оренбуржье и Башкортостане. Всего на счету злоумышленников - свыше 100 противоправных деяний.

Спустя некоторое время правоохранители все же смогли установить местонахождение молодых людей - те прятались в квартире одной из высоток в Оренбурге. Когда стражи порядка наведались в жилище, парни решили бежать через окно и укрыться на балконе соседки этажом ниже. Два товарища связали веревку из простыней и закрепили ее на балконе. Так они и попали на 14 этаж, в квартиру, где жила пенсионерка. Хозяйка сразу почуяла неладное, поспешила в подъезд и закрыла дверь в квартиру, не оставив нежданным гостям даже шанса на побег. Пожилая женщина набрала номер дежурного полиции и сообщила о произошедшем. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

"В ходе обыска изъяты пять похищенных смартфонов и денежные средства", - сообщили в пресс-службе МВД России.

Теперь подозреваемым в краже грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент молодые люди находятся под стражей.

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