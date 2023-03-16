Директора детской художественной школы из Самарской области обвиняют в мошенничестве и подлоге

В Отрадном отправили в суд уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, директор детской художественной школы с 2019 по 2022 г. присвоила более 340 тыс. руб. бюджетных средств. Их выделяли на зарплаты работникам учреждения, которые только числились в ДХШ, но в реальности не работали.