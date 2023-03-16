Безенчукских полицейских подозревают в "отжатии" госномера 555

Сотрудники Безенчукского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД России по Безенчукскому району. Деяния работников УГРО квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"По версии следствия, подозреваемые высказывали заведомо незаконные требования и угрозы и получили в свое распоряжение свидетельство о технической регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства. Последний был выдан гражданину на автомобиль ВАЗ-21102, 2002 года выпуска и поставлен на учет в РЭО ОГИБДД ОМВД по Безенчукскому району 29 апреля 2020 года за государственным регистрационным номером В 555 ОУ 763", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Следователи считают, что подозреваемые использовали поддельный договор купли-продажи транспортного средства и зарегистрировали указанный госномер на Infiniti FX30D.

Одного из подозреваемых отправили под домашний арест, другого — заключили под стражу. Вину они не признали. Пока расследование продолжают.