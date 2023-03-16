Ученые Самарского университета попытались разгадать тайны человеческого сознания с помощью искусственного интеллекта

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) на данном этапе не несет в себе угроз человеческой цивилизации и, возможно, поможет ученым приблизиться к пониманию вопросов духа, сознания и воли человека. Эти моменты стали главной темой исследовательской статьи "Эволюция общества в свете философии техники", опубликованной в журнале "Философские науки" — базовом философском издании системы образования России. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. С. П. Королева.

В числе авторов статьи — ученые Самарского университета им. Королёва — вуза-участника национального проекта "Наука и университеты", возглавляющие ряд институтов и центров, в том числе президент Самарского университета, академик РАН Виктор Сойфер, директор Социально-гуманитарного института, заведующий кафедрой философии Александр Нестеров, директор Института искусственного интеллекта Артем Никоноров, директор Центра коммерческого космоса Антон Дорошин.

В статье сформулирован общий взгляд современных философов и инженеров на проблемы научно-технического прогресса, задачи управления социумом в условиях цифровой реальности и функции человека в новых искусственных средах обитания. Как отмечают авторы исследования, с развитием техники возникает искусственная среда обитания человека, которая формируется технологиями: сначала машинами по переработке энергии, затем машинами по переработке информации, а теперь и системами искусственного интеллекта. Эволюция искусственной среды, вызываемая научно-техническим развитием, влечет социальные трансформации, изменение целей и способов организации управления в человеческих сообществах. На основе анализа тенденций развития систем искусственного интеллекта авторы статьи делают вывод о человеческой основе подобных технических систем — в основе потенциального машинного сознания будут всегда лежать принципы и архетипы сознания человека.

"Самостоятельное управление ИИ своим функционированием и своими действиями базируется на заложенных человеком базисных правилах. И в будущем внутри искусственного интеллекта всегда будет присутствовать разум человека, — подчеркивает академик РАН Виктор Сойфер. — Конечно же, в антиутопии существует гипотеза развития систем ИИ до такого уровня сложности и автономии, при котором ИИ станет совсем независимым, что грозит возможностью полного отстранения человека от принятия решений. Эта угроза на сегодня, безусловно, лишь умозрительная ситуация и широкое поле деятельности для фантастов".

По словам ученого, человеческая независимость в принятии решений на текущем этапе не просто не находится под угрозой со стороны современных средств ИИ, а даже наоборот, эту независимость следовало бы скорректировать для уменьшения числа нелепых, алогичных и порой жизненно вредных решений, принимаемых людьми. Помочь в этом мог бы именно искусственный интеллект, запрограммированный для выработки и подготовки решений по тем или иным вопросам.

Также потенциальное появление "сильного" ИИ на новом уровне возвращает нас, по мнению авторов статьи, ко многим классическим вопросам, например, к вопросу о локальной реальности.

"Вся космология в субъективном восприятии человека — это по-прежнему сфера вокруг человеко-центра с увеличивающимся радиусом "ареала" обитания, знаний и возможностей. Но дело еще и в том, что человек не просто самоцентр, сегодня он еще и единственный разумный наблюдатель этой Вселенной. Его наблюдения и физические измерения атрибутируют и даже инициализируют свойства Вселенной, по крайней мере, на квантовом уровне. Только в момент наблюдения по сути и возникают конкретные свойства частиц. То есть, можно сказать, что выявленные путем наших наблюдений свойства элементарных частиц на самом деле не существовали до самого момента этих наблюдений. Это возвращает нас к классическому вопросу: что есть реальность, насколько она "локальна"; был ли мир до наблюдения, пока на него не посмотрел наблюдатель, а если и был, то какой…? Иными словами, наблюдатель оказывает существенное влияние на саму реальность как таковую. Будет ли что-либо меняться в этом аспекте с появлением ИИ? Способен ли ИИ стать независимым наблюдателем, будет ли он влиять на реальность не как прибор, а как актор?", — отмечает доктор физико-математических наук Антон Дорошин.

Авторы статьи также выражают уверенность, что научно-технический прогресс в виде развития систем искусственного интеллекта не отберет у людей рабочие места. Хотя, конечно же, подобные опасения существуют — например, в 2022 году цифровые художники из разных стран протестовали против использования нейросетей, генерирующих изображения. Художники заявляли, что нейросети копируют их стиль и оставляют их без заработка.

"Наиболее существенные опасения технофобии связаны с тем, что в результате научно-технического прогресса исчезают рабочие места, а личность растворяется в бездушной машинерии. Однако, мы не раз видели в истории, видим это и сейчас, что техническое развитие создает новые рабочие места, а высвобожденные ресурсы личного времени человека направляются на освоение новых сред жизнедеятельности, новых компетенций. Развитие технологий искусственного интеллекта позволит последовательно раскрывать потенциал человека, создавать пространство личностного роста и в конечном итоге поможет преодолеть кризис технико-гуманитарного баланса, характеризующий текущее информационное общество", — считает доктор философских наук Александр Нестеров.

Журнал "Философские науки" — базовый философский журнал системы образования России, он издается с 1958 года. Издание включено в "Реферативный журнал" и базы данных ВИНИТИ РАН, EBSCO Academic Complete Search, РИНЦ. Авторами выступают сотрудники научно-исследовательских институтов Российской академии наук, Российской академии образования, других научных центров и ведущих вузов России, а также известные зарубежные ученые. В журнале публикуются результаты исследований в области истории и философии науки, социологии, политологии, культурологии, психологии и других наук.