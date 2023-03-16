Ученые Самарского университета попытались разгадать тайны человеческого сознания с помощью искусственного интеллекта

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) на данном этапе не несет в себе угроз человеческой цивилизации и, возможно, поможет ученым приблизиться к пониманию вопросов духа, сознания и воли человека. Эти моменты стали главной темой исследовательской статьи "Эволюция общества в свете философии техники", опубликованной в журнале "Философские науки" — базовом философском издании системы образования России. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. С. П. Королева.
В числе авторов статьи — ученые Самарского университета им. Королёва — вуза-участника национального проекта "Наука и университеты", возглавляющие ряд институтов и центров, в том числе президент Самарского университета, академик РАН Виктор Сойфер, директор Социально-гуманитарного института, заведующий кафедрой философии Александр Нестеров, директор Института искусственного интеллекта Артем Никоноров, директор Центра коммерческого космоса Антон Дорошин.
В статье сформулирован общий взгляд современных философов и инженеров на проблемы научно-технического прогресса, задачи управления социумом в условиях цифровой реальности и функции человека в новых искусственных средах обитания. Как отмечают авторы исследования, с развитием техники возникает искусственная среда обитания человека, которая формируется технологиями: сначала машинами по переработке энергии, затем машинами по переработке информации, а теперь и системами искусственного интеллекта. Эволюция искусственной среды, вызываемая научно-техническим развитием, влечет социальные трансформации, изменение целей и способов организации управления в человеческих сообществах. На основе анализа тенденций развития систем искусственного интеллекта авторы статьи делают вывод о человеческой основе подобных технических систем — в основе потенциального машинного сознания будут всегда лежать принципы и архетипы сознания человека.
"Самостоятельное управление ИИ своим функционированием и своими действиями базируется на заложенных человеком базисных правилах. И в будущем внутри искусственного интеллекта всегда будет присутствовать разум человека, — подчеркивает академик РАН Виктор Сойфер. — Конечно же, в антиутопии существует гипотеза развития систем ИИ до такого уровня сложности и автономии, при котором ИИ станет совсем независимым, что грозит возможностью полного отстранения человека от принятия решений. Эта угроза на сегодня, безусловно, лишь умозрительная ситуация и широкое поле деятельности для фантастов".
По словам ученого, человеческая независимость в принятии решений на текущем этапе не просто не находится под угрозой со стороны современных средств ИИ, а даже наоборот, эту независимость следовало бы скорректировать для уменьшения числа нелепых, алогичных и порой жизненно вредных решений, принимаемых людьми. Помочь в этом мог бы именно искусственный интеллект, запрограммированный для выработки и подготовки решений по тем или иным вопросам.
Также потенциальное появление "сильного" ИИ на новом уровне возвращает нас, по мнению авторов статьи, ко многим классическим вопросам, например, к вопросу о локальной реальности.
"Вся космология в субъективном восприятии человека — это по-прежнему сфера вокруг человеко-центра с увеличивающимся радиусом "ареала" обитания, знаний и возможностей. Но дело еще и в том, что человек не просто самоцентр, сегодня он еще и единственный разумный наблюдатель этой Вселенной. Его наблюдения и физические измерения атрибутируют и даже инициализируют свойства Вселенной, по крайней мере, на квантовом уровне. Только в момент наблюдения по сути и возникают конкретные свойства частиц. То есть, можно сказать, что выявленные путем наших наблюдений свойства элементарных частиц на самом деле не существовали до самого момента этих наблюдений. Это возвращает нас к классическому вопросу: что есть реальность, насколько она "локальна"; был ли мир до наблюдения, пока на него не посмотрел наблюдатель, а если и был, то какой…? Иными словами, наблюдатель оказывает существенное влияние на саму реальность как таковую. Будет ли что-либо меняться в этом аспекте с появлением ИИ? Способен ли ИИ стать независимым наблюдателем, будет ли он влиять на реальность не как прибор, а как актор?", — отмечает доктор физико-математических наук Антон Дорошин.
Авторы статьи также выражают уверенность, что научно-технический прогресс в виде развития систем искусственного интеллекта не отберет у людей рабочие места. Хотя, конечно же, подобные опасения существуют — например, в 2022 году цифровые художники из разных стран протестовали против использования нейросетей, генерирующих изображения. Художники заявляли, что нейросети копируют их стиль и оставляют их без заработка.
"Наиболее существенные опасения технофобии связаны с тем, что в результате научно-технического прогресса исчезают рабочие места, а личность растворяется в бездушной машинерии. Однако, мы не раз видели в истории, видим это и сейчас, что техническое развитие создает новые рабочие места, а высвобожденные ресурсы личного времени человека направляются на освоение новых сред жизнедеятельности, новых компетенций. Развитие технологий искусственного интеллекта позволит последовательно раскрывать потенциал человека, создавать пространство личностного роста и в конечном итоге поможет преодолеть кризис технико-гуманитарного баланса, характеризующий текущее информационное общество", — считает доктор философских наук Александр Нестеров.
Журнал "Философские науки" — базовый философский журнал системы образования России, он издается с 1958 года. Издание включено в "Реферативный журнал" и базы данных ВИНИТИ РАН, EBSCO Academic Complete Search, РИНЦ. Авторами выступают сотрудники научно-исследовательских институтов Российской академии наук, Российской академии образования, других научных центров и ведущих вузов России, а также известные зарубежные ученые. В журнале публикуются результаты исследований в области истории и философии науки, социологии, политологии, культурологии, психологии и других наук.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.