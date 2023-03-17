В Самаре возбудили дело в отношении матери, морившей детей голодом

Правоохранители Самары возбудили уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, морившей голодом своих детей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проверки после заявления работников образовательного учреждения сотрудники полиции установили, что женщина страдает алкогольной зависимостью, в связи с чем не принимает участия в духовном и нравственном развитии 12-летнего мальчика и 7-летней девочки, а также, жестоко обращается с ними, не обеспечивая в достаточном количестве пищей.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили педагогов, родственников и соседей, пообщались с девочкой и мальчиком, оказали им всю необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает — они находятся в одном из реабилитационных центров города.

По данным полицейских, ранее женщина привлекалась к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ.

Отделом дознания отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по г. Самаре в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 440 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.