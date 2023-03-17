В Самаре пустят дополнительный транспорт в день матча "Крыльев" с "Ахматом"

В день футбольного матча "Крылья Советов" - "Ахмат" в воскресенье, 19 марта, к стадиону "Солидарность Самара Арена" будет подан дополнительный транспорт.

Будут организованы дополнительные составы на трамвайных маршрутах №№ 11, 12. Трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Также к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 34, 41, 67, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке "Улица Дальняя" пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.