В выходные "Ласточка" вновь не выйдет на маршрут в Самарской области

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В связи с производственной необходимостью в выходные, 18 и 19 марта, будет произведена замена состава "Ласточка" в направлении Самара – Сызрань – Самара на состав ЭД-4М.