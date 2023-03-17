В выходные "Ласточка" вновь не выйдет на маршрут в Самарской области

В связи с производственной необходимостью в выходные, 18 и 19 марта, будет произведена замена состава "Ласточка" в направлении Самара – Сызрань – Самара на состав ЭД-4М.
В субботу, 18 марта:
электропоезд № 7141 сообщением Самара (отпр. 07.10) — Сызрань (приб. 08.57);
электропоезд № 7142 сообщением Сызрань (отпр.09.22) — Самара (приб.11.13);
электропоезд № 7145 сообщением Самара (отпр.18.32) — Сызрань (приб.20.13).
В воскресенье, 19 марта:
электропоезд № 7142 сообщением Сызрань (отпр.09.22) — Самара (приб.11.13);
электропоезд № 7143 сообщением Самара (отпр.16.08) — Сызрань (приб.17.46);
электропоезд № 7144 сообщением Сызрань (отпр.18.07) — Самара (приб.19.53).
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.