"Азербайджанские авиалинии" запускают рейсы из Самары в Баку

С 18 марта к полетам из Самары в Баку приступает авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), сообщает пресс-служба аэропорта "Курумоч".
Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам на самолетах Embraer-190, время в пути – 2 часа 20 минут.
В этом направлении перелеты также осуществляет авиакомпания UTAIR.
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