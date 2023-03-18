16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Азербайджанские авиалинии" запускают рейсы из Самары в Баку Правительство Самарской области и АвтоВАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма В нацпарке "Самарская Лука" расчистят 20 км экотропы от Рождествено до Гавриловой поляны Туристический поток в Самарской области установил абсолютный рекорд В Самарской области стартует конкурс "Все зимы России"

Туризм Общество

"Азербайджанские авиалинии" запускают рейсы из Самары в Баку

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 18 марта к полетам из Самары в Баку приступает авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), сообщает пресс-служба аэропорта "Курумоч".

Фото: пресс-служба аэропорта "Курумоч"

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам на самолетах Embraer-190, время в пути – 2 часа 20 минут.

В этом направлении перелеты также осуществляет авиакомпания UTAIR.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2