"Азербайджанские авиалинии" запускают рейсы из Самары в Баку

С 18 марта к полетам из Самары в Баку приступает авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), сообщает пресс-служба аэропорта "Курумоч".

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам на самолетах Embraer-190, время в пути – 2 часа 20 минут.

В этом направлении перелеты также осуществляет авиакомпания UTAIR.