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Преступления Происшествия

В Сызрани в суд передано дело автомеханика, угнавшего автомобиль клиента

СЫЗРАНЬ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2114. Водитель не смог предоставить по просьбе полицейских документы на автомобиль и водительское удостоверение.

В ходе оформления протокола по ч. 1 ст. 12.07 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) было установлено, что машина задержанному не принадлежит.

Полицейские связались с законным владельцем, который пояснил, что накануне автомобиль оставлял в одном из автосервисов города механику для ремонта, но разрешение пользоваться им не давал. Собственник ВАЗ-2114 обратился в полицию с просьбой привлечь к установленной законом ответственности автомеханика за неправомерное завладение принадлежащего ему автомобиля.

Мужчина, находившийся за рулем, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса 25-летний житель Сызрани в содеянном признался и пояснил, что после проведения ремонтных работ решил покататься на чужом автомобиле, не имея опыта вождения и водительского удостоверения.

По данным полицейских, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, за рулем угнанного автомобиля находился в трезвом состоянии.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении подозреваемого, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", с утвержденным обвинительным актом направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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