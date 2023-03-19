В Тольятти, получив информацию от граждан, полицейские провели поквартирный обход одного из домов и выявили местного 45-летнего жителя, который в период с декабря 2022 г. по февраль текущего года незаконно поставил на миграционный учет 23 иностранных граждан по месту проживания в однокомнатной квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063