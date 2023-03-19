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Преступления Происшествия

Тольяттинец прописал в своей квартире 23 иностранца

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти, получив информацию от граждан, полицейские провели поквартирный обход одного из домов и выявили местного 45-летнего жителя, который в период с декабря 2022 г. по февраль текущего года незаконно поставил на миграционный учет 23 иностранных граждан по месту проживания в однокомнатной квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

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