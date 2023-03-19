В регионе стартовал патриотический проект "Встанем за Отечество"

Патриотический проект "Встанем за Отечество" стартовал в Самарской области. Принять в нем участие приглашают вокальные ансамбли, хоровые коллективы, авторов песен и стихов, посвященных СВО, героическим подвигам защитников Родины.
Идею смотра-конкурса на заседании региональной Общественной палаты губернатору Дмитрию Азарову представил худрук Самарской филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков.
"Очень рад, что такой проект есть. Когда люди свое вдохновение судьбами героев, их подвигами выражают в творчестве, надо их активно поддерживать", — подчеркнул глава региона.
Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля на электронный адрес: rusakova@filarm.ru.
Финальный концерт, посвященный Дню Победы, пройдет 5 мая в концертном зале филармонии.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!