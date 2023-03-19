В регионе стартовал патриотический проект "Встанем за Отечество"

Патриотический проект "Встанем за Отечество" стартовал в Самарской области. Принять в нем участие приглашают вокальные ансамбли, хоровые коллективы, авторов песен и стихов, посвященных СВО, героическим подвигам защитников Родины.

Идею смотра-конкурса на заседании региональной Общественной палаты губернатору Дмитрию Азарову представил худрук Самарской филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков.

"Очень рад, что такой проект есть. Когда люди свое вдохновение судьбами героев, их подвигами выражают в творчестве, надо их активно поддерживать", — подчеркнул глава региона.

Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля на электронный адрес: rusakova@filarm.ru.

Финальный концерт, посвященный Дню Победы, пройдет 5 мая в концертном зале филармонии.