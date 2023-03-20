На ул. Ново-Садовой в Самаре встали трамваи

В понедельник, 20 марта, в 7:28 в Самаре на ул. Ново-Садовой встало движение трамваев в направлении "в город". Об этом сообщает пресс-служба дептранса.

"Ответственные службы уже работают над скорейшим восстановлением движения. Уточнить актуальную информацию по общественному транспорту Вы можете по телефону: 8(846) 2077011", - рассказали в ведомстве.

В 8:42 в дептрансе сообщили, что движение восстановлено. Причиной трамвайной "пробки" стали неполадки в контактной сети.