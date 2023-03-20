В Самарской области за три дня число подтопленных участков сократилось с 52 до 29

В понедельник, 20 марта, по состоянию на 6:00 в Самарской области подтоплено 29 приусадебных участков и шесть низководных мостов. об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, на данный момент подтоплено: девять участков в Ставропольском районе, столько же — в Кинельском, пять — в Сызранском, один — в Безенчукском, два — в Пестравском, три — в Волжском. Остаются подтопленными мосты в Пестравском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком и Красноярском районах.

Напомним, по данным на 18 марта в девяти районах Самарской области были подтоплены: семь жилых домов, 52 приусадебных участка, шесть низководных мостов.