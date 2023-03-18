МЧС сообщает о сокращении числа подтопленных домов и участков

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По состоянию на 18 марта в девяти районах Самарской области остаются подтопленными семь жилых домов, 52 приусадебных участка, шесть низководных мостов, по данным ГУ МЧС по Самарской области. Напомним, сутками ранее под водой оказались 151 участок, 26 домов, шесть мостов и один участок автомобильной дороги.