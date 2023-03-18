МЧС сообщает о сокращении числа подтопленных домов и участков

По состоянию на 18 марта в девяти районах Самарской области остаются подтопленными семь жилых домов, 52 приусадебных участка, шесть низководных мостов, по данным ГУ МЧС по Самарской области. Напомним, сутками ранее под водой оказались 151 участок, 26 домов, шесть мостов и один участок автомобильной дороги.
В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель, Кондурча остаются подтопленными мостов в населенных пунктах Мосты Пестравского района, Полудни Кинель-Черкасского района, Березовка и Константиновка Большеглушицкого района, Малиновый Куст и Кириллинский Красноярского района.
Дома подтоплены в Ставропольском (Мусорка, Ягодное, Верхние Белозерки), Сызранском (Новый Ризадей), Волжском (Черноречье, Власть Труда, Черновский) районах.
Под водой также участки в Ставропольском (Выселки, Мусорка, Ягодное), Сызранском (Новый Ризадей, Варламово) районах, в Безенчуке и Красном Яру, в Пестравском (Михаило-Овсянка), Волжском (Черноречье, Власть Труда, Черновский, Сухая Вязовка) и Кинельском (Бобровка, Георгиевка) районах.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.