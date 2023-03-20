Экоинновация: энергия и удобрения из опасных водорослей

Для кого-то "цветущая" в жару Волга - лишь досадное приложение к пляжному сезону, а кто-то задумается - как применить свои знания и умения на пользу природе, да еще и зарабатывать на этом. Генеральный директор компании "Биотехкомп" Александр Чистов сумел объединить приятное с полезным - его компания не только перерабатывает вредную органику в полезные продукты по собственной уникальной технологии, но и готова тиражировать свой опыт для всех, кто верит в перспективы "зеленой энергетики".

Сине-зеленые водоросли, обильно наполняющие водоемы, периодически становятся настоящим бичом для обитателей поволжских рек и озер. Так сложилось, что серьезно заниматься этой проблемой начали волонтеры - с 2016 года Александр Чистов из Тольятти решил вкладывать собственные средства в очистку Волги от загрязнений.

Первым делом по собственному проекту был оборудован специальный корабль для сбора водорослей с поверхности акватории Куйбышевского водохранилища. Такая установка способна собирать 1 кубометр водорослей за 20 минут, всего судно способно нести до 4 т полезного груза.

Потом начались эксперименты по извлечению, в прямом смысле слова, чистого дохода. Пробовали было перерабатывать собранную массу в биодизель, но эффективнее оказалась другая технология - с помощью оригинальных биореакторов водоросли подвергали ферментации, получая на выходе биогаз (метан - 60-70%, углекислый газ - 25-35% и сероводород - 5%).

На следующей стадии полученный газ можно использовать для выработки электричества и тепла на собственных мини-ТЭЦ - 200 кубометров биогаза способны дать около 30 кВт "зеленой энергии".

Удалось освоить и второе направление переработки - получение органических удобрений.

Сегодня "Биотехкомп" - это компания, продвигающая собственные инновационные разработки по сбору цианобактерий с поверхности воды, а также внедряющая технологии по утилизации целого спектра органических отходов. Команда изобретателей работает в тесном сотрудничестве с учеными, что позволяет создавать собственное оборудование и технологии для сбора и переработки органики.

"Нам приходится разрабатывать оборудование, какого не выпускает промышленность, или адаптировать имеющееся. Также и с удобрениями - поскольку продукт новый, приходится разрабатывать и технологии применения, и виды фракции, и упаковку", - поясняет Александр Чистов.

"Биотехкомп" оформляет несколько патентов - на способ сбора цианобактерий, способ их переработки в биореакторах и на производство некоторых видов удобрений.

Несмотря на социальную и экологическую составляющую сбора сине-зеленых водорослей, стоит учитывать и ограниченный период их сбора. Три месяца в году не могут загрузить биореактор работой на весь год. Именно поэтому компания наладила поставки субстрата после выращивания микрозелени. Это бизнес, набирающий обороты по всей стране. Тольяттинские партнеры "Биотехкомпа" ежедневно поставляют на предприятие сырье для выделения того же метана и производства удобрений. На основе отходов производства кваса того же партнера в компании готовы производить и почвенную добавку бокаши, улучшающую структуру почвы. Этот вид удобрений, очень популярный в Японии, начинает завоевывать рынок региона.

Согласно исследованиям ученых агрономического факультета Самарского государственного аграрного университета (СамГАУ), такие органические удобрения хорошо способствуют восстановлению почв. Сейчас компания освоила выпуск линейки удобрений из четырех позиций.

Достижения "Биотехкомп" по достоинству оценили в вузах - сейчас будущие инженеры изучают созданные компанией биореакторы в специальной аудитории, открытой на базе инженерного факультета Самарского государственного аграрного университета.

Пока в России наиболее популярны большие биореакторы, работающие на сырье от крупных животноводческих ферм, "Биотехкомп" же рассчитывает занять нишу биореакторов модульного типа, рассчитанных на 20-50 голов крупного рогатого скота или на 1 кубометр навоза в сутки.

Такие установки способны обеспечить две фазы переработки органики - мезофильную (при 34 градусах получается биогаз) и термофильную, где при более высокой температуре (55 градусов) отходы ферментируются более глубоко, превращаясь в удобрения.

Собственные площадки по изготовлению биореакторов и судносборщиков готовы для серийного производства. Команда при этом планирует не останавливаться на достигнутом - энтузиасты разрабатывают методы сбора мусора с поверхности рек и озер, разумеется, с последующей его утилизацией.

Вместе с учеными Института экологии Волжского бассейна заинтересовались в компании и возможностью переработки иловых отложений. В основном ил скапливается на дне водоемов, а при очистке русла реки извлекается и лежит мертвым грузом на берегу без пользы. Новые технологии позволили бы перерабатывать ил в электричество, обезвреживать содержащиеся в нем тяжелые металлы и решать еще целый ряд экологических проблем.

Александр Чистов надеется на чудо и мечтает, что когда-нибудь его фирма сможет обеспечить своими биореакторами все приволжские фермерские хозяйства, а водные глади будут чистыми по всему течению Волги - река продышится буквально за три-четыре года.

И конечно, чуда не случится, если государство и крупный бизнес не придут на помощь энтузиастам и не озаботятся экологической катастрофой, происходящей вдоль волжских берегов, уверен предприниматель. Тем более что разработки компании идут рука об руку с нацпроектом "Экология" в части реализации его подпрограммы "Оздоровление Волги".

"Биотехкомп" пытается заинтересовать своими разработками крупный бизнес. Так, компании Татнефть предложен вариант применения продукции для восстановления почв, поврежденных разливом нефти. Сейчас нефтяные компании используют для этой цели навоз, покупая его в больших количествах. Продукт же "Биотехкомпа" экономически выгоднее.

"По сути, мы предлагаем новую отрасль по переработке органики. Это и прибыльно, и верно с позиции экологии и морали общества, - уверен руководитель компании. - Тем более что санкции никак не отразились на нашей деятельности. Пока у общества и государства есть желание улучшить экологию и качество жизни граждан, наша технология будет востребована".

При поддержке региональных властей компания планирует создать полный цикл опытного производства. Первая финансовая помощь частично использовалась для приобретения необходимых устройств в технологической цепи "сбор-переработка". Дальнейшая финансовая помощь, которая ожидается в перспективе, необходима для найма персонала, запуска производства, исследования и сертификации. Однако пока значимых подвижек в этом направлении, к сожалению, нет.

Пока компания самостоятельно занимается коммерциализацией проекта. Так, этой весной "Биотехнокомп" начнет продажи удобрений через своего партнера в крупных садовых и строительных магазинах Северо-Западного федерального округа. Также в планах - выход на маркетплейсы.

Перспективный проект, по которому на предприятии проведены все научные, лабораторные и испытательные работы, - технология очистки стоков Заказчиком выступает крупнейшее предприятие химической отрасли региона.

Планы развития предприятия подразумевают расширение и частичную модернизацию производства. Сейчас на площадке ведутся работы по подготовке склада готовой продукции и пуско-наладке оборудования.

Этим летом будет запущен еще один биореактор, а линейка продукции пополнится биогумусом, который имеет максимальную степень локализации - все в нем отечественное: субстрат, почва, и даже дождевые черви родом из Пензы. Под производство биогумуса в "Биотехкомпе" выделили отдельный цех, основную часть которого занимает вермиреактор - оборудование купленное с помощью грантовой поддержки.

Развитие компании продолжается, несмотря на кадровые проблемы, вызванные специальной военной операцией. Дело в том, что партнеры и соидеологи Александра Чистова - ведущий специалист Евгений Кутузов и начальник производства Сергей Кутузов - решили отправиться на фронт. В этой связи "Биотехкомп" в 2023 году планирует расширение штата за счет найма специалистов именно научно-технического направления. Пока же все научные работы осуществляются Александром Чистовым.