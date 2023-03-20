Житель Камышлинского района грозился заколоть свою мать вилами

Участковый полиции пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России "Клявлинский" в ходе обхода своего административного участка посетил 87-летнюю местную жительницу, которая пожаловалась полицейскому на угрозы убийством, высказанные в ее адрес сыном.
Как установил участковый, безработный 55-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома, учинил ссору с заявительницей. Во время конфликта мужчина намахнулся на женщину вилами, которые в момент скандала находились у него в руках, при этом обещал убить родственницу. Учитывая физическое превосходство сына, женщина восприняла угрозу реально, испугалась, но в полицию не обращалась. Как пояснила пенсионерка, она знала, что вскоре придет участковый инспектор, и она сможет обратиться к нему за помощью.
Полицейский собрал характеризующий материал, задержал и опросил родственника женщины, который признал вину в совершении противоправного деяния.
Отделом дознания МО МВД России "Клявлинский" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, в отношении мужчины, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за хищение чужого имущества, нанесение побоев и угрозу убийством, возбуждено уголовное дело.
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