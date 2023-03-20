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Преступления Происшествия

Житель Сергиевского района стал фигурантом уголовного дела за избиение своих детей

СЕРГИЕВСК. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сергиевского района от неравнодушных жителей села Красносельское поступило сообщение о том, что сосед избивает своих несовершеннолетних детей.

Для проверки полученной информации по указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа и инспектор по делам несовершеннолетних, которые обнаружили там двух подростков со следами побоев. Дети были незамедлительно доставлены в больницу.

Медики диагностировали 15-летней девушке и 13-летнему мальчику телесные повреждения в виде ушибов.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли футболку с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Полицейские провели комплекс мероприятий, опросили детей, мать и соседей, и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с несовершеннолетними.

По данным полицейских безработный, злоупотребляющий алкогольными напитками отец семейства состоит на профилактическом учете, как лицо, ненадлежащее исполняющее родительские обязанности. Ранее к уголовной ответственности 35-летний мужчина не привлекался. В ходе проверки сотрудники полиции собрали характеризующий материал по месту жительства и обучения детей, установили, что мужчина не принимает в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии подростков.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, вместе с матерью они сменили место жительства.

Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (102 — с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный интернет-сайт 63.мвд.рф через сервис "Прием обращений".

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