Житель Сергиевского района стал фигурантом уголовного дела за избиение своих детей

В полицию Сергиевского района от неравнодушных жителей села Красносельское поступило сообщение о том, что сосед избивает своих несовершеннолетних детей.

Для проверки полученной информации по указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа и инспектор по делам несовершеннолетних, которые обнаружили там двух подростков со следами побоев. Дети были незамедлительно доставлены в больницу.

Медики диагностировали 15-летней девушке и 13-летнему мальчику телесные повреждения в виде ушибов.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли футболку с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Полицейские провели комплекс мероприятий, опросили детей, мать и соседей, и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с несовершеннолетними.

По данным полицейских безработный, злоупотребляющий алкогольными напитками отец семейства состоит на профилактическом учете, как лицо, ненадлежащее исполняющее родительские обязанности. Ранее к уголовной ответственности 35-летний мужчина не привлекался. В ходе проверки сотрудники полиции собрали характеризующий материал по месту жительства и обучения детей, установили, что мужчина не принимает в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии подростков.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, вместе с матерью они сменили место жительства.