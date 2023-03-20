В Тольятти ликвидировали пожар повышенной сложности на ул. Офицерской

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В воскресенье, 19 марта, примерно в 7:34, начался пожар на ул. Офицерской, 34 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.