Самарские дзюдоистки взяли три медали на первенстве России

В Екатеринбурге завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.
На протяжении трех дней на татами Дворца игровых видов спорта боролись 573 спортсмена из 59 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили 15 дзюдоистов.
"Золото" взяли Власова Стефания (в/к 63 кг, ГАУ ДО СО "СШОР № 1", тренеры — Герасимов С. В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.) и Иванова Мария (в/к +78 кг, ГАУ ДО СО "СШОР № 1", тренеры — Герасимов С. В., Заблудина И.А., Васильев А.Р.);
"Бронза" у Дашкиной Альфии (в/к +78 кг, ГАУ ДО СО "СШОР № 1", тренеры — Герасимов С. В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?