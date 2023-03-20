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Самарские дзюдоистки взяли три медали на первенстве России

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Екатеринбурге завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

На протяжении трех дней на татами Дворца игровых видов спорта боролись 573 спортсмена из 59 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили 15 дзюдоистов.

"Золото" взяли Власова Стефания (в/к 63 кг, ГАУ ДО СО "СШОР № 1", тренеры — Герасимов С. В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.) и Иванова Мария (в/к +78 кг, ГАУ ДО СО "СШОР № 1", тренеры — Герасимов С. В., Заблудина И.А., Васильев А.Р.);

"Бронза" у Дашкиной Альфии (в/к +78 кг, ГАУ ДО СО "СШОР № 1", тренеры — Герасимов С. В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.).

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