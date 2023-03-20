В Самаре соединят ул. XXII Партсъезда и Кировский мост

В Самаре планируют соединить ул. XXII Партсъезда и Кировский мост. Об этом шла речь на заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы, сообщает tvsamara.ru.

Жители областного центра обратились к парламентариям с просьбой спроектировать и построить дорогу по ул. XXII Партсъезда. Речь об участке от Заводского шоссе с выходом на Кировский мост.

Эта идея была поддержана депутатами. Теперь предстоит кропотливая работа по организации строительства и его финансированию.