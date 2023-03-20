Школьников Самарской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции "Крымские истории"

С 18 марта по 2 апреля в рамках проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Крымские истории", посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией.
18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году полуостров, столь любимый всеми россиянами, воспетый в стихах и прозе великими русскими писателями и поэтами, вернулся домой - в Россию.
К историческому событию межведомственный проект "Культура для школьников" презентует Всероссийскую акцию "Крымские истории", которая будет состоять из двух блоков - познавательного и интерактивного.
С 18 марта по 2 апреля школьникам Самарской области предложено проявить свои творческие способности в трех номинациях: прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении одной или нескольких культурных достопримечательностей полуострова или сделать рисунок с крымским пейзажем. Свою работу необходимо будет опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #крымкдш.
Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта "Культура для школьников".
Также с 18 марта по 2 апреля будут объявлены "Крымские недели в КДШ": на портале "Культурадляшкольников.РФ" и в социальной сети "ВКонтакте" состоится презентация видеороликов, в которых известные актеры страны прочитают для школьников стихотворения великих русских поэтов о Крыме. Для ребят пройдет мастер-класс "Крымский пейзаж", выполненный в технике "пастель". Его проведет заслуженный художник Российской Федерации Леонид Алексеевич Малафеевский.
В социальной сети "ВКонтакте" школьников ждут познавательные посты и викторины о Республике Крым.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.