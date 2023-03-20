Школьников Самарской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции "Крымские истории"

С 18 марта по 2 апреля в рамках проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Крымские истории", посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году полуостров, столь любимый всеми россиянами, воспетый в стихах и прозе великими русскими писателями и поэтами, вернулся домой - в Россию.

К историческому событию межведомственный проект "Культура для школьников" презентует Всероссийскую акцию "Крымские истории", которая будет состоять из двух блоков - познавательного и интерактивного.

С 18 марта по 2 апреля школьникам Самарской области предложено проявить свои творческие способности в трех номинациях: прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении одной или нескольких культурных достопримечательностей полуострова или сделать рисунок с крымским пейзажем. Свою работу необходимо будет опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #крымкдш.

Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта "Культура для школьников".

Также с 18 марта по 2 апреля будут объявлены "Крымские недели в КДШ": на портале "Культурадляшкольников.РФ" и в социальной сети "ВКонтакте" состоится презентация видеороликов, в которых известные актеры страны прочитают для школьников стихотворения великих русских поэтов о Крыме. Для ребят пройдет мастер-класс "Крымский пейзаж", выполненный в технике "пастель". Его проведет заслуженный художник Российской Федерации Леонид Алексеевич Малафеевский.

В социальной сети "ВКонтакте" школьников ждут познавательные посты и викторины о Республике Крым.