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Общество

Школьников Самарской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции "Крымские истории"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 марта по 2 апреля в рамках проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Крымские истории", посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году полуостров, столь любимый всеми россиянами, воспетый в стихах и прозе великими русскими писателями и поэтами, вернулся домой - в Россию.

К историческому событию межведомственный проект "Культура для школьников" презентует Всероссийскую акцию "Крымские истории", которая будет состоять из двух блоков - познавательного и интерактивного.

С 18 марта по 2 апреля школьникам Самарской области предложено проявить свои творческие способности в трех номинациях: прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении одной или нескольких культурных достопримечательностей полуострова или сделать рисунок с крымским пейзажем. Свою работу необходимо будет опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #крымкдш.

Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта "Культура для школьников".

Также с 18 марта по 2 апреля будут объявлены "Крымские недели в КДШ": на портале "Культурадляшкольников.РФ" и в социальной сети "ВКонтакте" состоится презентация видеороликов, в которых известные актеры страны прочитают для школьников стихотворения великих русских поэтов о Крыме. Для ребят пройдет мастер-класс "Крымский пейзаж", выполненный в технике "пастель". Его проведет заслуженный художник Российской Федерации Леонид Алексеевич Малафеевский.

В социальной сети "ВКонтакте" школьников ждут познавательные посты и викторины о Республике Крым.

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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

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