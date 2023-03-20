Российское общество "Знание" проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум

22 и 23 марта на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (ул. Лукачева, 45/47, корп. 5) состоится молодежный форум "С места в карьеру", организованный Российским обществом "Знание" совместно с центром развития предпринимательства "Мой бизнес".
Ведущие российские эксперты в области построения карьеры откроют школьникам и студентам Самарской области секреты успеха: на что ориентироваться при выборе профессии, какие навыки развить, как построить полезный бизнес и где искать поддержку своих начинаний. Мероприятие проходит бесплатно, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Сегодня в Самарской области развивается предпринимательство, производство, реализуются проекты по импортозамещению и индустриализации. В регионе создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности, ранняя профессиональная ориентация молодежи, формирование системы наставничества - задачи, которые являются приоритетными в работе областного правительства и находятся на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.
Двухдневный молодежный карьерный интенсив "С места в карьеру" позволит молодежи Самарской области расставить приоритеты в непростом выборе: какое из перспективных карьерных направлений выбрать - работу на крупнейших производствах или в ведущих компаниях, предпринимательство или самозанятость.
Программа форума будет содержать лекции и мастер-классы от опытных наставников, профориентационные тестирования и первые собеседования. Свои знания и опыт молодому поколению будут передавать стратегический маркетолог, трекер Фонда развития интернет-инициатив Алексей Добрусин, создатель и совладелец бренда одежды "ВАРГГРАДЪ", резидент и член совета Делового клуба ETALON, блогер Евгений Ковешников, руководитель подразделений - менеджер в международных и федеральных компаниях, практикующий консультант-психолог, нейрограф Любовь Патрушева, тренер по практической психологии, эксперт по переговорам, квалифицированный профайлер-верификатор, полиграфолог, НЛП-тренер Дмитрий Ходанович и другие наставники.
В программе - общие для всей аудитории выступления и лекции, мастер-классы по тематическим трекам: "Развитие", "Карьера", "Бизнес и стартап". Каждый участник сможет выбрать наиболее интересное для него направление.
Одной из тем обсуждения на форуме будет профориентация и профессиональное самоопределение. Школьники и студенты узнают, как выявить свои профессиональные предрасположенности, правильно расставить карьерные приоритеты, выбрать специальность, минуя типичные ошибки. Наставники расскажут, как создать идеальное резюме, разработать карьерный план, подготовиться к собеседованию и удачно его пройти. Одно из выступлений будет посвящено гибким навыкам, которые особенно востребованы HR-менеджерами.
Столь же актуальным для участников станет обсуждение молодежных бизнес-проектов. Наставники форума перечислят сферы, в которых сегодня можно с успехом открыть свое дело, полезное и для Самарской области, и для всей страны. Эксперты разберут инструменты построения эффективного бизнеса: разработку бизнес-плана, плана по привлечению инвестиций, презентации проектов. Речь пойдет и о мерах государственной поддержки для малого предпринимательства.
Ряд лекций будет посвящен инструментам и методикам, развивающим личную эффективность. Эксперты разберут тайм-менеджмент и стратегию концентрации внимания, расскажут о критическом мышлении и ментальном здоровье. К примеру, юноши и девушки узнают от опытных психологов, как не допускать или преодолевать эмоциональное выгорание, справляться со стрессом и жить в условиях так называемого work-life balance.
На форуме ребята познакомятся с социальной деятельностью и социально значимым бизнесом. Специалисты объяснят, какое бывает волонтерство - к примеру, медицинское, спортивное, культурное, - как оно влияет на карьерный рост. Наставники расскажут и о развитых направлениях социального предпринимательства в Самарской области.
На мастер-классах ребята изучат карьерные и бизнес-направления, в том числе доступные для тех, кому не исполнилось 18 лет. Узнают, как в родном регионе найти высокооплачиваемую работу, какие крупные предприятия и сообщества предпринимателей работают в области. В завершение форума для всех желающих состоятся тренировочные собеседования - их проведут представители областных предприятий и компаний.
Проект "С места в карьеру" Российского общества "Знание" стартовал весной прошлого года и получил свое продолжение в 2023 году. В рамках онлайн- и офлайн-форумов в различных городах России молодые люди общаются с представителями крупнейших федеральных компаний, узнают истории успеха предпринимателей, проходят экспресс-собеседования для оценки своих компетенций, составляют первые резюме при участии опытных HR-специалистов, а некоторые участники получают предложения работы.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.