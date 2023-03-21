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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает показания приборов учета ГВС

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" до 25 марта ожидает показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения от своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании. Энергетики обращают внимание, что от своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.

Для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани из числа клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" доступны следующие онлайн-сервисы для передачи:

— через Личный кабинет клиента на сайте samara.esplus.ru (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и lk.kvp24.ru/login (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

— в мобильном приложении "ЭнергосбыТ Плюс" (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и "Квартплата 24" (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

— через вкладку "Передача показаний онлайн" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/post/;

— QR-кодом на квитанции;

— в онлайн-чате на официальном сайте;

— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");

— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");

— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса" (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере — для запуска необходимо произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс");

— при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

— в мобильном приложении Сбербанк в разделе "Платежи" → "Дом" → "Филиал Самарский Т плюс";

— по телефонам в городах присутствия:

8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г. о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

— через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.

Ознакомиться с действующими онлайн-сервисами энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.

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