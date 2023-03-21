Банк "Открытие" снизил до 15% размер первоначального взноса по ипотеке

Банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ) улучшил условия по программам ипотеки для первичного и вторичного жилья. Теперь клиенты "Открытия" могут оформить ипотеку при первоначальном взносе — от 15%.

Снижение первоначального взноса до 15% даст возможность большему числу клиентов оформить ипотеку на максимально комфортных условиях. Предложение распространяется на классические программы "Новостройка" и "Вторичное жилье".

Программы "Новостройка" и "Вторичное жилье" позволяют купить квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости в многоквартирном доме. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса — от 15%, для клиентов, получающих зарплату на карту банка — от 10%.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.

С полными условиями и ставками ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.