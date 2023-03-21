Банк "Открытие" снизил до 15% размер первоначального взноса по ипотеке

Банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ) улучшил условия по программам ипотеки для первичного и вторичного жилья. Теперь клиенты "Открытия" могут оформить ипотеку при первоначальном взносе — от 15%.
Снижение первоначального взноса до 15% даст возможность большему числу клиентов оформить ипотеку на максимально комфортных условиях. Предложение распространяется на классические программы "Новостройка" и "Вторичное жилье".
Программы "Новостройка" и "Вторичное жилье" позволяют купить квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости в многоквартирном доме. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса — от 15%, для клиентов, получающих зарплату на карту банка — от 10%.
Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.
С полными условиями и ставками ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").