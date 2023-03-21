Авито Работа и Salary Index: за пять лет количество вакансий для таксистов выросло в 40 раз

22 марта отмечается Международный день таксиста. В России первые такси появились в 1906 году. Как стала выглядеть одна из самых массовых профессий сегодня — в экспертном обзоре Авито Работы и Salary Index.

Вакансий для таксистов стало в 40 раз больше

По данным Авито Работы, за пять лет количество вакансий для таксистов на платформе выросло в 40 раз. До 2019 года рынок такси в России быстро рос. Количество поездок увеличивалось за счет активной деятельности агрегаторов, уменьшения срока ожидания машин, развития приложений. Вместе с ростом спроса на услуги такси быстро увеличивался и спрос на рынке труда. Так, в 2019 году он составил 158% по отношению к 2018 году.

В пандемийном 2020 году были введены ограничения: сотрудников перевели на удалёнку, детей — на дистанционное обучение. Чтобы поддержать спрос на услуги такси и найти дополнительные источники дохода, компании стали активно вводить доставку через такси. Например, весной 2020 года водители Яндекс.Такси были подключены к доставке еды. Это решение в том числе способствовало более быстрым темпам восстановления рынка после пандемии.

Еще один фактор, оказавший влияние на рынок такси в пандемийный год, — отток мигрантов. Так, по данным исследования Центра стратегических разработок, он привел к нехватке таксистов. В результате количество вакансий стало быстро расти, несмотря на общую конъюнктуру рынка. По сравнению с допандемийным 2019 годом, рост выбора вакансий для таксистов в 2020 году на Авито Работе составил 212%.

В 2021 году темпы роста предложения для таксистов замедлились (+43% по сравнению с 2020). В этот период рынок услуг такси взял курс на восстановление после пандемии, поэтому объемы найма увеличивались не такими быстрыми темпами, как в предыдущие годы.

Однако уже в 2022 году объемы найма таксистов показали рекордный за пять лет скачок — +259% относительно 2021 года. Это связано и с высокой ротацией персонала, которая в целом характерна для ниши, и с тем, что таксопарки стали гораздо чаще искать водителей на онлайн-платформах.

Тенденция к росту предложения для таксистов сохраняется и в этом году. Так, по итогам января-февраля 2023 года число вакансий увеличилось в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По итогам 2022 года количество вакансий в Самаре выросло почти в 13 раз.

"За последние пять лет рынок такси сильно изменился. Во многом его ландшафт определяют агрегаторы, которые по сути являются технологическими компаниями. Сильно повлияла на рынок и пандемия, когда таксистов подключили к службам доставки. На протяжении пяти лет мы видим стабильный рост объемов найма для таксистов, и эта тенденция будет сохраняться. В службах такси станет больше самозанятых, которые смогут напрямую подключаться к агрегаторам. Также можно ожидать, что увеличится выбор предложений на неполный день, с гибкими графиками. Водителям это также выгодно, так как они получают возможность легально подрабатывать и увеличивать свой доход", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Большая часть — вакансии со свободным графиком

Обычно работа в службе такси подразумевает свободный график. Это подтверждает и анализ вакансий на Авито Работе. Так, в период с 2018 по 2022 наибольшая доля вакансий приходилась именно на предложения со свободным графиком. В 2019 и 2020 доли составили 77% и 75% соответственно. К 2022 году ситуация изменилась, и доля вакансий со свободным графиком уменьшилась до 45%. В Самаре доля подобных вакансий составила 50%.

В 2022 году был заметен всплеск числа вакансий на неполный рабочий день. Их число по сравнению с 2021 годом увеличилось в 12 раз, а доля составила 13%, хотя в период 2018-2021 не превышала 4%. По мнению аналитиков, в отрасли наблюдается постоянный приток кадров, в том числе за счет водителей, занятых неполный день и использующих работу в такси как подработку для получения дополнительного дохода.

Зарплаты таксистов

Увеличение числа вакансий в 2018–2019 гг. сопровождалось заметным ростом зарплат, которые в пандемийный 2020-й год не продемонстрировали бурного подъема. В 2022 году ситуация стабилизировалась, но без рекордных темпов роста.

По данным на март 2023 года, средняя зарплата российского таксиста составляет чуть более 58 тысяч рублей. При этом самые высокие заработки имеют таксисты двух "столиц". В Москве ежемесячный заработок таксиста стремится к отметке в 95 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге — преодолел планку в 80 тысяч рублей.

"Тот срез зарплат, который мы озвучиваем, выведен на основании цифр, обозначенных в вакансиях работодателей. В реальности на зарплату существенно влияют характер занятости, график работы, условия эксплуатации автомобиля, схема оплаты", — отмечает операционный директор Salary Index Екатерина Ивашкевич.

Что предлагают водителям работодатели

Компании предлагают водителям разные варианты трудоустройства: работу на личном автомобиле, аренду авто, трудоустройство на полный рабочий день за зарплату или процент от выполненных заказов.

Водители с личным автомобилем могут работать по индивидуальному графику. Такое трудоустройство удобно тем, кто воспринимает такси как подработку. В мегаполисах возможен выбор удобного района работы. Таксопарки предлагают быстрое удалённое подключение к агрегатору без необходимости посещать офис, оплату страховки, возможность выйти на линию в день обращения, ежедневные выплаты.

Второй вариант — аренда автомобиля. В этом случае водитель ездит на машине таксомоторной компании, оплачивая аренду и комиссию. Стоимость аренды зависит от модели и класса автомобиля. Для привлечения водителей службы такси предлагают аренду без залога и депозитов или с возможностью внести залог частями, ежедневные выплаты, индивидуальный график работы, смартфон с приложением агрегатора такси, брендированные автомобили и т. д. Некоторые компании берут на себя все расходы по техническому обслуживанию, замену расходников, шиномонтаж. Это позволяет водителям не тратить собственные средства на обслуживание. Работа на арендованном авто возможна как в качестве подработки, по удобному индивидуальному графику, так и на полный рабочий день.

На зарплатных проектах компания берет на себя все расходы: оплату страховки, лицензий, топлива, ремонта транспортного средства. Как правило, подобные вакансии подразумевают полный рабочий день, но есть разные варианты: сменный, посуточно, дневные и ночные смены и т. д. Оплата труда складывается из процента от выполненных заказов: 50 на 50, 70 на 30 в пользу водителя и другие варианты.

В качестве бонусов работодатели также предлагают моментальный вывод средств, круглосуточную техподдержку, гибкую тарификацию в зависимости от количества выполненных заказов. Также активно внедряется мотивация баллами, позволяющая водителям с высоким рейтингом получать приоритет по заказам, более выгодные предложения, а также "цепочку заказов", когда водитель может взять следующий заказ, завершая предыдущий. При подключении к агрегатору таксопарк берет на себя обязанность обучить водителя работе с приложением.

Спрос на такси неравномерен и меняется в течение суток, в зависимости от дня недели, погоды и т. д. Таксопарки и агрегаторы стараются привлечь как можно больше водителей именно в пиковые часы, а также вводят для этого различные мотивирующие программы: повышающие коэффициенты, показ тепловой карты плотности заказов.

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