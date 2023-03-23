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Энергетика ТЭК

"Тяжмаш" поставил первое оборудование для египетской АЭС

КАИР. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Арабской Республике Египет (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") приняли первое крупногабаритное оборудование — устройство локализации расплава ("ловушки расплава"), сообщает пресс-служба "Росатома".

Фото: https://www.rosatom.ru

Напомним, в 2021 г. сызранское АО "Тяжмаш" приступило к изготовлению устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая находится в Египте.

Этот агрегат обеспечивает сбор и удержание в безопасном состоянии продуктов расплавления активной зоны реактора при тяжелой (запроектной) аварии, связанной с разрушением корпуса реактора. Является одной из систем пассивной атомной безопасности. Отгруженное оборудование включает корпус, наполнитель и площадку обслуживания "ловушки расплава".

"Сегодня произошло очень важное событие — церемония прибытия первого оборудования длительного цикла изготовления — "ловушки расплава". Два года назад мы были на заводе в Сызрани, где стартовало производство этого технологически сложного оборудования. Теперь "ловушка", наконец, прибыла на площадку. Это один из самых важных элементов с точки зрения безопасности АЭС с реактором ВВЭР поколения 3+ и это подтверждает, что мы строим самую безопасную АЭС в мире", — сказал вице-президент АО "АСЭ" — директор проекта по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" Григорий Соснин.

"Ловушка" представляет собой емкость в виде стального конуса, который в случае нештатной ситуации надежно удерживает фрагменты расплава активной зоны и не позволяет им выйти за пределы герметичной оболочки здания реактора. Во время эксплуатации АЭС "ловушка расплава" заполнена специальными материалами, при взаимодействии с которыми расплав активной зоны теряет часть накопленного тепла.

 

АЭС "Эль-Дабаа" — первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам, российская сторона не только построит станцию, но и поставит ядерное топливо на весь жизненный цикл АЭС.

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