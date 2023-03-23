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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Красноармейском районе начался капремонт трассы "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноармейском районе стартовали работы по капремонту автодороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Напомним, с 2019 года капитально отремонтирован 31 км трассы, от федеральной дороги Р-229 до села Красноармейское.

В этом году отремонтируют центральную улицу села — Шоссейную, до выезда из административного центра.

"На 50-60% заготовили инертные материалы: песок и щебень. Приступили к работам на съездах — строительству новых водопропускных труб. До середины апреля планируют приступить к фрезерованию", - отмечается в сообщении.

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