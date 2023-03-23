В Красноармейском районе начался капремонт трассы "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка

В Красноармейском районе стартовали работы по капремонту автодороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
Напомним, с 2019 года капитально отремонтирован 31 км трассы, от федеральной дороги Р-229 до села Красноармейское.
В этом году отремонтируют центральную улицу села — Шоссейную, до выезда из административного центра.
"На 50-60% заготовили инертные материалы: песок и щебень. Приступили к работам на съездах — строительству новых водопропускных труб. До середины апреля планируют приступить к фрезерованию", - отмечается в сообщении.
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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?