В Красноармейском районе начался капремонт трассы "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка

В Красноармейском районе стартовали работы по капремонту автодороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Напомним, с 2019 года капитально отремонтирован 31 км трассы, от федеральной дороги Р-229 до села Красноармейское.

В этом году отремонтируют центральную улицу села — Шоссейную, до выезда из административного центра.

"На 50-60% заготовили инертные материалы: песок и щебень. Приступили к работам на съездах — строительству новых водопропускных труб. До середины апреля планируют приступить к фрезерованию", - отмечается в сообщении.