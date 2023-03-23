В 2023 году на СамФесте в Самаре выступят Макsим, Гарик Сукачев и Вадим Самойлов

Стали известны имена хедлайнеров фестиваля авторской музыки "САМ. ФЕСТ", который пройдет в Самаре с 10 по 12 июня 2023 года.

Напомним, по словам организаторов в текущем году структура мероприятия изменится: 10 и 11 июня пройдет конкурсный отбор участников на одной из площадок Самарской области. А тройка лидеров выйдет на сцену в гала-концерте вместе с именитыми артистами 12 июня. Гранд-финал пройдет на пл. Куйбышева в День России.

Уже известно, что ведущей станет Яна Чурикова, а хедлайнерами станут Макsим, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, "Двадцать", Ramil и другие артисты.