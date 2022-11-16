СамФест-2023 пройдет в Самаре в новом формате

Фестиваль авторской музыки СамФест, который впервые прошел в Самаре в 2022 г., может повториться, сообщает "КП-Самара". При этом организаторы приготовили горожанам несколько интересных сюрпризов. Как рассказала изданию генеральный директор группы компаний NCA — организаторов мероприятия — Ева Самсонова, сейчас идет работа по подаче заявки на конкурс грантов в Президентский фонд культурных инициатив. Результаты будут известны в марте.
"В этом году структура фестиваля немного изменится. 10 и 11 июня пройдет конкурсный отбор участников, на одной из площадок Самарской области. Авторы-исполнители из разных регионов, отобранные среди всех заявок, будут биться за победу, выступят перед жюри. А уже затем тройка лидеров выйдет на сцену в гала-концерте вместе с именитыми артистами", — объяснила идею фестиваля Ева Самсонова.
Она также отметила, что гала-концерт пройдет 12 июня, на площади Куйбышева в День России. Также Ева подчеркнула, что правительство Самарской области оказывает большую поддержку в подготовке к мероприятию. В этом году это выражалось в том, что организаторам предоставили площадку, помогли с распространением информации о событии.
"Мы видели, что в этом году конкурс вызвал большой интерес у авторов со всей России и надеемся, что в следующем году успех удастся повторить. Времени с марта по июнь будет достаточно для организации, для приглашения всех гостей, и мы уверены, что сможем сделать событие, которое оценят все самарцы. Наша компания занималась проведением фестиваля "Рок над Волгой" и к вашему региону у нас очень трепетное отношение. Надеемся, что сможем порадовать горожан и в следующем году", — отметила Ева Самсонова.
Напомним, что в этом году СамФест прошел впервые, фестиваль собрал более 50 тыс. зрителей. Участники были счастливы выйти на большую сцену, многие специально к фестивалю писали новые песни. Зрители с удовольствием слушали молодых авторов. Гостями фестиваля стали The Hatters, Олег Митяев, Слава Marlow, IOWA, Вячеслав Бутусов.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!