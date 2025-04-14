16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Завершился XII Международный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова В театре оперы и балета состоится концерт, посвященный 80-летию Победы В Самаре пройдет XII международный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова В Самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром" В самарской кирхе пройдет вечер камерной и органной музыки

Музыка Культура

Завершился XII Международный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 11 апреля, в Самарском государственном институте культуры подводились итоги XII Международного музыкального конкурса-фестиваля имени Савелия Орлова. Мероприятие прошло на базе университета и стало значимым событием в профессиональной среде.

Фото: Самарский государственный институт культуры

Гран-при и специальный приз - премию имени Д.Д.Шостаковича, ежегодно вручаемую благотворительным фондом "Радость", - получили Иван Кадомин, а также Арсений Горбенко и Софья Корнаухова.

Конкурс-фестиваль этого года собрал большое количество участников и расширил географию мероприятия. В прослушиваниях участвовало около 400 человек, включая конкурсантов из Китая.
"Ваш конкурс уникален тем, что охватывает различные музыкальные специальности, в отличие от узкопрофильных конкурсов для балалаечников, гитаристов и других инструментов. Это требует наличия в жюри представителей каждой инструментальной категории", - отметил Артем Усов, кандидат искусствоведения, лауреат российской премии "Лучший преподаватель в области музыкального искусства", профессор кафедры струнных народных инструментов Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова.

Участники соревновались в пяти номинациях: "Оркестровое симфоническое искусство", "Хоровое искусство", "Народное инструментальное искусство", "Вокальное искусство" и "Фортепианное искусство".
Среди экспертов выступили ведущие музыканты страны: Святослав Голубенко, Сергей Смирнов, Мария Людько, Владимир Грачев, Артем Усов и Дмитрий Дятлов.

Впервые в рамках мероприятия была организована открытая площадка для трансляции практических результатов профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования. Также состоялась научно-практическая конференция с международным участием "Профессиональное музыкальное искусство: традиции, проблемы и перспективы".

Художественным руководителем фестиваля выступила Светлана Смирнова, заведующая кафедрой оркестровых инструментов.

XII Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова стал не только площадкой для демонстрации профессионального мастерства, но и возможностью для участников укрепить творческие связи, приобрести новых друзей и обогатить свой исполнительский опыт.

Учредителем и организатором конкурса выступил Самарский государственный институт культуры. Соорганизатор - Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий. Мероприятие проводилось при информационной поддержке Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, Самарской организации Союза композиторов России, Агентства социокультурных технологий, Министерства культуры Самарской области.

Добавим, что с 15 апреля по 15 июля в Самарской области принимаются заявки на участие в программе "Земский работник культуры". Проект направлен на привлечение специалистов в сферу культуры в сельские поселения, поселки городского типа и малые города (до 50 тыс. человек). Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что регион должен развивать культурное наследие и обеспечивать доступ к культурным мероприятиям для всех жителей. Участникам программы предоставляется единовременная выплата в 1 млн рублей. Условия отбора опубликованы на сайте министерства культуры Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4