Завершился XII Международный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова

В пятницу, 11 апреля, в Самарском государственном институте культуры подводились итоги XII Международного музыкального конкурса-фестиваля имени Савелия Орлова. Мероприятие прошло на базе университета и стало значимым событием в профессиональной среде.

Гран-при и специальный приз - премию имени Д.Д.Шостаковича, ежегодно вручаемую благотворительным фондом "Радость", - получили Иван Кадомин, а также Арсений Горбенко и Софья Корнаухова.

Конкурс-фестиваль этого года собрал большое количество участников и расширил географию мероприятия. В прослушиваниях участвовало около 400 человек, включая конкурсантов из Китая.

"Ваш конкурс уникален тем, что охватывает различные музыкальные специальности, в отличие от узкопрофильных конкурсов для балалаечников, гитаристов и других инструментов. Это требует наличия в жюри представителей каждой инструментальной категории", - отметил Артем Усов, кандидат искусствоведения, лауреат российской премии "Лучший преподаватель в области музыкального искусства", профессор кафедры струнных народных инструментов Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова.

Участники соревновались в пяти номинациях: "Оркестровое симфоническое искусство", "Хоровое искусство", "Народное инструментальное искусство", "Вокальное искусство" и "Фортепианное искусство".

Среди экспертов выступили ведущие музыканты страны: Святослав Голубенко, Сергей Смирнов, Мария Людько, Владимир Грачев, Артем Усов и Дмитрий Дятлов.

Впервые в рамках мероприятия была организована открытая площадка для трансляции практических результатов профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования. Также состоялась научно-практическая конференция с международным участием "Профессиональное музыкальное искусство: традиции, проблемы и перспективы".

Художественным руководителем фестиваля выступила Светлана Смирнова, заведующая кафедрой оркестровых инструментов.

XII Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова стал не только площадкой для демонстрации профессионального мастерства, но и возможностью для участников укрепить творческие связи, приобрести новых друзей и обогатить свой исполнительский опыт.

Учредителем и организатором конкурса выступил Самарский государственный институт культуры. Соорганизатор - Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий. Мероприятие проводилось при информационной поддержке Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, Самарской организации Союза композиторов России, Агентства социокультурных технологий, Министерства культуры Самарской области.

Добавим, что с 15 апреля по 15 июля в Самарской области принимаются заявки на участие в программе "Земский работник культуры". Проект направлен на привлечение специалистов в сферу культуры в сельские поселения, поселки городского типа и малые города (до 50 тыс. человек). Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что регион должен развивать культурное наследие и обеспечивать доступ к культурным мероприятиям для всех жителей. Участникам программы предоставляется единовременная выплата в 1 млн рублей. Условия отбора опубликованы на сайте министерства культуры Самарской области.