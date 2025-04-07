В Тольяттинской филармонии исполнят патриотическую музыку в честь Дня Победы

В Тольяттинской филармонии в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества прозвучат патриотическая кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" и торжественная увертюра Петра Чайковского "1812 год".

Программу исполнит Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Игоря Мокерова, хорами Самарской области и солистами Тольяттинской филармонии.

"Такие концерты являются мерилом культурной жизни города, — убежден главный дирижер Симфонического оркестра Игорь Мокеров. — Возможность исполнить такие сочинения силами региона — это большая задача и ответственность. Вообще, эта грандиозная музыка должна звучать независимо от каких-то юбилейных дат, но весной 2025 г. она будет как никогда уместна".

К проекту присоединились солисты и участники муниципального академического хора "Многолетие" из Сызрани под руководством Елены Шараповой и хормейстера Романа Павлова, смешанного хора "Акцент" из Тольяттинского колледжа искусств, которым управляет Наталья Степина, Образцового хора мальчиков и юношей "Ладья" под управлением Галины Девяткиной и Архиерейского мужского хора Тольяттинской епархии под управлением Семена Кирина.

"Вставайте, люди русские" — это музыка и слова одной из частей кантаты, способные объединить все человеческие ресурсы в ситуациях, в которых отступать некуда, — присоединяется к оценке значимости этого выбора произведений директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова. — Они способны концентрировать волю русского народа, призвать его непобедимый дух. Поэтому предложение Игоря Александровича Мокерова вернуться к этому произведению в год 80-летия Победы не могло не найти отклика. Понятно, что это очень сложный проект. Работа над ним в самом разгаре".

Тольяттинская филармония находится на ул. Победы. И это приобретает особый, знаковый смысл накануне юбилея великого праздника. Победе посвящены и другие знаковые концерты всех трех оркестров филармонии.

Лирический венок любимых песен победы прозвучит накануне 9 Мая в концерте Русского оркестра филармонии. Большая программа "Поклонимся великим тем годам" Симфонического оркестра под управлением Игоря Мокерова и обладателя гран-при конкурсов "Весна романса" и "Романсиада" Сергея Зыкова из Санкт-Петербурга также должна тронуть зрителей. Джаз-оркестр под управлением Валерия Мурзова продолжит своим концертом на площади Искусств 8 мая большой народный праздник победы.