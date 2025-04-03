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Музыка Культура

В Самаре пройдет XII международный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Событие состоится с 7 по 11 апреля в Самарском институте культуры. Конкурс объединит больше 300 академических исполнителей из России и Китая.

Оргкомитет принял уже более 300 заявок. Участники заявляются в 14 номинациях: "Оркестровые струнные инструменты", "Народные инструменты", "Хоровое дирижирование" и не только. Лучший исполнитель станет обладателем ежегодной Премии им. Д. Д. Шостаковича от благотворительного фонда "Радость", генерального партнера конкурса-фестиваля. Специальный приз вручит и еще один партнер — самарский магазин музыкальных инструментов "Сириус".

В этом году будет организована прямая трансляция прослушиваний и мастер-классов. В числе экспертов ведущие музыканты страны, заслуженные деятели искусств РФ: Святослав Голубенко, Вера Носина, Михаил Щербаков, Сергей Смирнов, Мирия Людько, Владимир Грачев, Артем Усов, Марк Левянт, Дмитрий Дятлов, Ирина Горбунцова, а также Чжу Хэ, композитор, преподаватель композиции Пекинской консерватории, президент Ассоциации музыкального и драматического наследия Северо-Восточной Азии (Франция), художественный руководитель Исследовательского центра китайской классической музыки Всемирной ассоциации современных музыкантов (Китай).

Впервые пройдет открытая площадка трансляции практических результатов профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования. Также в программе конкурса-фестиваля научно-практическая конференция с международным участием "Профессиональное музыкальное искусство: традиции, проблемы и перспективы".

Напомним, международный конкурс-фестиваль носит имя одного из ведущих деятелей искусства, музыкального просвещения и образования России первой половины XX века. Савелий Орлов — первый директор и профессор Народной консерватории (Самарского музыкального техникума), с 1945–1953 гг. он возглавлял местное отделение Союза композиторов.

На протяжении десяти лет Международный конкурс-фестиваль объединяет в культурном пространстве Самары и региона сотни академических исполнителей, поддерживая тему сохранения музыкального наследия страны и развития музыкальной культуры. Его участники — одаренные дети, молодежь и представители профессионального сообщества.

Учредителем и организатором конкурса выступает Самарский государственный институт культуры. Соорганизатор — Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий. Мероприятие проводится при информационной поддержке министерства культуры Самарской области, Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, самарской организации Союза композиторов России, Агентства социокультурных технологий.

Торжественное открытие состоится в понедельник, 7 апреля, в 15:00, а закрытие — 11 апреля в 15:00. Оба события пройдут в актовом зале Самарского государственного института культуры по адресу: ул. Фрунзе, 167. 

Расписание событий XII международного конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова — здесь.

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