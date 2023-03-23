В Ленинском районе Самары перекрыто автодвижение

Сотрудники полиции перекрыли движение в Ленинском районе Самары, сообщает городской департамент транспорта.

"Перекрыто движение сотрудниками полиции на ул. Красноармейская от ул. Братьев Коростелёвых до ул. Ленинская в оба направления, - отмечается в сообщении. - Объезд автобусов маршрута № 34, 53 ул. Арцыбушевская — ул. Льва Толстого в оба направления".

Предположительная причина перекрытия - борьба с последствиями ночного пожара в Доме Челышева.

Организована горячая линия по транспорту, по телефону можно задать уточняющие вопросы: 207-70-11