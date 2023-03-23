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Общество

В Ленинском районе Самары перекрыто автодвижение

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции перекрыли движение в Ленинском районе Самары, сообщает городской департамент транспорта.

"Перекрыто движение сотрудниками полиции на ул. Красноармейская от ул. Братьев Коростелёвых до ул. Ленинская в оба направления, - отмечается в сообщении. - Объезд автобусов маршрута № 34, 53 ул. Арцыбушевская — ул. Льва Толстого в оба направления".

Предположительная причина перекрытия - борьба с последствиями ночного пожара в Доме Челышева.

Организована горячая линия по транспорту, по телефону можно задать уточняющие вопросы: 207-70-11

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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

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