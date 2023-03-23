Пожар в Доме Челышева в Самаре ликвидирован

В четверг, в 7:24, пожар в доме Челышева на ул. Красноармейская, 60 был ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайную службу 22 марта в 21:07. Горела крыша и третий этаж здания. Площадь пожара составила 1400 кв. м.

В борьбе с огнем участвовали 167 человек, которые использовали 59 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из здания эвакуировано 60 человек.

Пожар был локализован в 3:13, а в 7:24 его удалось ликвидировать. Причина возгорания устанавливается.