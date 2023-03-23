В Самаре локализован пожар в доме Челышева

В четверг, 23 марта, в 3:13 был локализован пожар в доме Челышева на ул. Красноармейская, 60 в Ленинском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайную службу 22 марта в 21:07. К моменту прибытия пожарных на месте происшествия происходило горение на третьем этаже и кровле дома.

В 3:13 пожар удалось локализовать. Его площадь составляет 1400 кв. м. Борьбу с огнем ведут 167 человек, которые используют 59 единиц техники.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности эвакуировано 60 человек.

В пункте временного размещения, развёрнутом на базе школы № 12, организована работа психологов Главного управления МЧС России по Самарской области