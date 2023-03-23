Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Доме Челышева

Прокуратурой Ленинского района организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома № 60 по ул. Красноармейской - Доходный дом купца Д.Е. Челышева 1899 года постройки.

Пожар начался вечером в среду, 22 марта. Горела крыша и третий этаж здания. Площадь пожара составила 1400 кв. м.

Представители ведомства на месте происшествия координировали работу правоохранительных органов и пожарно-спасательных подразделений МЧС.

Из дома эвакуировано 60 человек, решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали в пожаре. Устанавливаются причины возгорания.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования и дана оценка действиям ответственных должностных лиц.