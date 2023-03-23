Диана Гурцкая проведет отборочный этап фестиваля "Белая трость" в Самаре

В понедельник, 27 марта, народная артистка Российской Федерации, идейный вдохновитель фестиваля "Белая трость" Диана Гурцкая проведет отборочный этап в Самаре.

Фестиваль помогает юным вокалистам раскрыть их творческий потенциал и обрести опыт выступления на сцене. Идея "Белой трости" в том, чтобы вовлечь детей и подростков с инвалидностью в культурную и общественную жизнь и дать им возможность творческой самореализации.

Участники, прошедшие отбор, отправятся на гала-концерт фестиваля в Москву, чтобы выступить на одной из ведущих концертных площадок страны с современными популярными артистами, среди которых Лариса Долина, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, АʼСтудио, Анита Цой, Валерия, Зара и другие. А также финалисты фестиваля поучаствуют в культурной программе, посетят творческие встречи и получат незабываемый опыт.

Первый очный отбор пройдет на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области "Школы-интерната № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самары" для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Самаре. Начало в 14:00.

Напомним, самарские артисты являются постоянными участниками фестиваля.