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Литература Культура

В самарском ресторане "Панорама" пройдет поэтический вечер

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 марта, в 19:00 в ресторане "Панорама" (Самара, ул. Ново-Садовая, 162в, отель "Реальянс" (ex. Ренессанс) пройдет поэтический вечер (18+).

В ресторане с панорамным видом на город и Волгу будут звучать стихи и музыка. Гостей ждет современная поэзия от лучших поэтов города, лауреатов всероссийских литературных конкурсов, профессиональных чтецов, выступавших на разных площадках города. В конце программы - свободный микрофон для всех желающих прочитать свои любимые произведения.

"На наших вечерах люди смеются и плачут, а потом возвращаются к нам вновь - за эмоциями", - говорят организаторы.

Бронь билетов - в социальных сетях @sam.stihogram и по телефону +7(905)301-34-96.

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