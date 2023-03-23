В самарском ресторане "Панорама" пройдет поэтический вечер

В субботу, 25 марта, в 19:00 в ресторане "Панорама" (Самара, ул. Ново-Садовая, 162в, отель "Реальянс" (ex. Ренессанс) пройдет поэтический вечер (18+).

В ресторане с панорамным видом на город и Волгу будут звучать стихи и музыка. Гостей ждет современная поэзия от лучших поэтов города, лауреатов всероссийских литературных конкурсов, профессиональных чтецов, выступавших на разных площадках города. В конце программы - свободный микрофон для всех желающих прочитать свои любимые произведения.

"На наших вечерах люди смеются и плачут, а потом возвращаются к нам вновь - за эмоциями", - говорят организаторы.

Бронь билетов - в социальных сетях @sam.stihogram и по телефону +7(905)301-34-96.