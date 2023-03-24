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Экономика и бизнес

Подряд в 1,5 млрд на организацию работы скорой помощи в Самаре выиграла компания "РТ- социальная сфера"

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская городская станция скорой медицинской помощи нашла подрядчика, который обеспечит деятельность учреждений скорой медицинской помощи, а именно — выездных бригад скорой медицинской помощи, для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации в Самаре и области.

На торги заявилась одна компания, ООО "РТ- социальная сфера". Ее заявку признали соответствующей требованиям. Общество согласилось выполнить услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 1,44 млрд рублей. Сумма рассчитана на несколько лет, до 2026 года.

В техзадании обозначено количество автомобилей для оказания скорой медицинской помощи — 61 единица. Кроме того, приведен расчет количества машино-часов с разбивкой на период действия контракта. Так, на 2023 г. расчет составляет 358 680 машино-часов.

В документации также прописаны адреса в Самаре, по которым подрядчик должен подавать автомобили: ул. Больничная, 2; ул. Елизарова, 62а; ул. Гагарина, 73; ул. Калинина, 33; ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17); ул. Фрунзе, 112; ул. Грозненская, 4; п. Управленческий, ул. Крайняя, 17.

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