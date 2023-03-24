Подряд в 1,5 млрд на организацию работы скорой помощи в Самаре выиграла компания "РТ- социальная сфера"

Самарская городская станция скорой медицинской помощи нашла подрядчика, который обеспечит деятельность учреждений скорой медицинской помощи, а именно — выездных бригад скорой медицинской помощи, для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации в Самаре и области.
На торги заявилась одна компания, ООО "РТ- социальная сфера". Ее заявку признали соответствующей требованиям. Общество согласилось выполнить услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 1,44 млрд рублей. Сумма рассчитана на несколько лет, до 2026 года.
В техзадании обозначено количество автомобилей для оказания скорой медицинской помощи — 61 единица. Кроме того, приведен расчет количества машино-часов с разбивкой на период действия контракта. Так, на 2023 г. расчет составляет 358 680 машино-часов.
В документации также прописаны адреса в Самаре, по которым подрядчик должен подавать автомобили: ул. Больничная, 2; ул. Елизарова, 62а; ул. Гагарина, 73; ул. Калинина, 33; ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17); ул. Фрунзе, 112; ул. Грозненская, 4; п. Управленческий, ул. Крайняя, 17.
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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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