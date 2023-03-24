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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Красноармейского района избран Сергей Источников

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 марта, в Красноармейском районе был избран новый глава. Муниципалитетом будет руководить Сергей Источников. Его кандидатуру единогласно поддержали все депутаты собрания представителей Красноармейского района.

Фото: Юлия Рубцова

Сергей Источников родился в селе Борское Борского района Самарской области. В 2001 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева по специальности "техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей". Трудовую деятельность начинал в должности главного инженера на муниципальном предприятии. Работал в администрациях Борского, Богатовского муниципальных районов, Самарского внутригородского района. В прошлом году Сергей Источников отправился в город Снежное Донецкой народной республики помогать городу-побратиму Самарской области восстанавливать мирную жизнь.

На прошлой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Сергеем Источниковым. Глава региона отметил серьезный опыт работы кандидата на должность главы Красноармейского района на муниципальных предприятиях, на муниципальной службе, а также важность его работы в городе Снежное.

В числе приоритетных задач, которые озвучил главе региона Сергей Источников, названы консолидация жителей Красноармейского района для развития муниципалитета, а также поддержка армии и семей военнослужащих.

Важной задачей нового главы муниципалитета станет обеспечение жителей Красноармейского района чистой питьевой водой. Губернатор обсуждал этот вопрос, касающийся десятков тысяч жителей губернии, во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из актуальных задач сегодня - своевременная подготовка проектной документации, обоснование и выполнение в срок намеченных строительно-монтажных работ.

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