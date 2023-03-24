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Образование Общество

Студентов и педагогов Самарского института культуры поздравили с профессиональным праздником

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне Дня работника культуры самарский профильный вуз посетил координатор партийного проекта "Культура малой Родины" в Самарской области, председатель думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Об истории вуза и планах его развития рассказала гостям ректор Ольга Наумова. Создана новая музыкальная студия, оснащенная современной техникой. Для учащихся организован целый Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов "Звучи". Теперь молодые таланты имеют возможность качественной звукозаписи и создания собственных музыкальных роликов.

Координатор партийного проекта "Культура малой Родины", председатель думы городского округа Самара Алексей Дегтев встретился с педагогами и студентами вуза, поздравил всех с наступающим праздником - Днем работника культуры, пожелал вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых творческих побед, достойным вручил награды и благодарственные письма.

"Поговорили о многом, поговорили о важном, - сообщил Алексей Дегтев. - Отрадно, что молодежь неравнодушна к проблемам нашего города и страны в целом. В свою очередь, подробно рассказал о реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины" на территории Самары и Самарской области".

Напомним, федеральный партийный проект "Единой России" "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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