Студентов и педагогов Самарского института культуры поздравили с профессиональным праздником

Накануне Дня работника культуры самарский профильный вуз посетил координатор партийного проекта "Культура малой Родины" в Самарской области, председатель думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Об истории вуза и планах его развития рассказала гостям ректор Ольга Наумова. Создана новая музыкальная студия, оснащенная современной техникой. Для учащихся организован целый Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов "Звучи". Теперь молодые таланты имеют возможность качественной звукозаписи и создания собственных музыкальных роликов.

Координатор партийного проекта "Культура малой Родины", председатель думы городского округа Самара Алексей Дегтев встретился с педагогами и студентами вуза, поздравил всех с наступающим праздником - Днем работника культуры, пожелал вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых творческих побед, достойным вручил награды и благодарственные письма.

"Поговорили о многом, поговорили о важном, - сообщил Алексей Дегтев. - Отрадно, что молодежь неравнодушна к проблемам нашего города и страны в целом. В свою очередь, подробно рассказал о реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины" на территории Самары и Самарской области".

Напомним, федеральный партийный проект "Единой России" "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования.