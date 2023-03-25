В Самарской области перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

В пятницу, 24 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает "Приволжское УГМС".
По данным синоптиков, теплее всего было в Большой Глушице, где столбик термометра поднялся до 16,1 градусов, что на 7,2 градуса выше прежнего рекорда 2002 года. Второе место у пос. Авангард, где зафиксирована температура воздуха +16. 15 градусов показали термометры в Безенчуке.
Самый старый температурный рекорд был побит Серноводске. Там воздух прогрелся до 13 градусов, что на 5,6 градусов теплее, чем в 1939 году.
Экстремально-высокие температуры были также зафиксированы в АГЛОСе (14,8), Сызрани (14,7), Тольятти (14,2), Ново-Девичьем (14), Самаре и Кинель-Черкассах (13,9), Челно-Вершинах (12,8), Клявлино (10,3).
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Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.