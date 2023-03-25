В Самарской области перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

В пятницу, 24 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает "Приволжское УГМС".

По данным синоптиков, теплее всего было в Большой Глушице, где столбик термометра поднялся до 16,1 градусов, что на 7,2 градуса выше прежнего рекорда 2002 года. Второе место у пос. Авангард, где зафиксирована температура воздуха +16. 15 градусов показали термометры в Безенчуке.

Самый старый температурный рекорд был побит Серноводске. Там воздух прогрелся до 13 градусов, что на 5,6 градусов теплее, чем в 1939 году.

Экстремально-высокие температуры были также зафиксированы в АГЛОСе (14,8), Сызрани (14,7), Тольятти (14,2), Ново-Девичьем (14), Самаре и Кинель-Черкассах (13,9), Челно-Вершинах (12,8), Клявлино (10,3).