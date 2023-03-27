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Тольяттинец Джавид Аскеров - бронзовый призер международных соревнований "Кубок Основоположников самбо"

МОСКВА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве в Международном центре самбо завершился Кубок Основоположников самбо, которые проходил с 25 по 26 марта.

Фото: СПОРТ ТОЛЬЯТТИ

Это первый крупный международный старт в календаре Всероссийской федерации самбо в 2023 году. Конкуренцию членам сборной России составили самбисты Южной Кореи, Киргизии, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Китай, Таджикистана и Марокко. Тольяттинец Джавид Аскеров по итогу всех поединков выиграл бронзу.

В первом своём поединке воспитанник тольяттинской школы самбо с явным преимуществом победил спортсмена из Таджикистана Садра Боева. В ¼ финала в упорной борьбе Джавид оказался сильнее самбиста из сборной команды Туркмении Парахата Башимова 1:0.

В драматичном полуфинале, сначала проигрывая 0:3, затем ведя по ходу встречи 4:3, в концовке Аскеров уступил опытному представителю республики Кыргызстан со счётом 4:7. В схватке за бронзу наш спортсмен не оставил шансов белорусу Евгению Алексейвичу и одержал победу 8:0.

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