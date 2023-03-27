"Рыжий Тарзан" уложил "Мондрагона" на самарский настил

В ночь с субботы на воскресенье в Самаре прошел международный турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship (Ural FC 2). Специальный ринг (октагон) был установлен во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. В программу вошло 14 поединков по правилам ММА и кикбоксинга (К-1). В главном поединке российский боец Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик победил известного бразильского бойца Джеронимо Дос Сантос по прозвищу "Мондрагон".

В Самаре также стал известен первый в истории обладатель чемпионского пояса Ural FC. За него по правилам К-1 бились россиянин Валерий Бизяев и бразилец Ариэл Мачадо. Одержав досрочную победу, Бизяев стал первым чемпионом Ural FC в весе до 90 кг.

Организатором турнира в Самаре стала промоутерская компания Ural Fighting Championship (Ural FC) при поддержке правительства Самарской области и титульных спонсоров — АО "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий". Выступая на церемонии открытия, первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что смешанные единоборства — это спорт смелых, мужественных людей, отличный выбор для тех, кто хочет испытать свою силу воли и характер. И поблагодарил спонсоров вечера единоборств за то, что в качестве места проведения они выбрали Самарскую область.

"Спорт и физическая культура являются основными направлениями развития социальной политики компаний "Уралхим" и "Уралкалий", — сказал генеральный директор международной лиги по ММА и К-1 Ural Fighting Championship Радмир Габдуллин. — Для нас большая честь развивать спорт и смешанные единоборства вместе со спортсменами и болельщиками, которые поддерживают нашу Лигу".

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship основана в 2022 году. И в том же году провела в Перми первый профессиональный турнир по смешанным единоборствам. Местом проведения турнира № 2 стала Самара. Программа Ural FC 2 состояла из девяти поединков предварительного карда и пяти боев основного карда, к которым и было приковано основное внимание с трансляцией на федеральном телеканале "Матч ТВ".

В них встретились Андрей Андрюшко из Красноярска и уроженец ЯНАО Александр Маслов, Хусанхон Баратов из Узбекистана — с самарцем Шамилем Абасовым, бразилец Ариэл Мачадо бился против Валерия Бизяева из Соликамска. В со-главном бою вечера спортсмен из Казахстана Даурен Ермеков противостоял россиянину Гамзату Хирамагомедову. В главном поединке опытнейший, 42-летний бразилец Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантос встретился с россиянином Вячеславом Дациком.

Битва двух российских тяжеловесов Андрея Андрюшко и Александра Маслова по правилам ММА продолжалась все отведенные пять раундов. Арбитры единогласно отдали победу Маслову.

Известный самарский боец, экс-чемпион России, Европы и мира по кикбоксингу, а ныне тренер и владелец академии единоборств Шамиль Абасов встретился с чемпионом Узбекистана и Азии Хусанхоном Баратовым. Бой проходил по правилам кикбоксинга (К-1) в ММА-перчатках. В первой части поединка самарец, за которого болел весь зал, был чуть активнее и точнее в ударах. Но во втором раунде гость из Узбекистана, победивший в декабре 2022 года на чемпионате Азии по кикбоксингу, перехватил инициативу. И в одной из контратак достал Абасова точным ударом в челюсть, отправив в нокаут. Опытнейший самарец поднял с настила и попытался продолжить поединок. Но арбитр в октагоне не позволил ему это сделать, отдав досрочную победу техническим нокаутом Хусанхону Баратову. Первым кикбоксера из Узбекистана поздравил его брат и также чемпион Узбекистана и Азии по кикбоксингу Хасансон Баратов.

"Я посвящаю эту победу нашему отцу, который отмечает день рождения 25 марта. Он дома смотрел этот бой по телевизору. А перед нашим отъездом на бой в Самару сказал нам, что лучшим подарком на день рождения для него станет победа. Поэтому я не мог проиграть этот бой", — сказал Хусанхон.

Победитель также заметил, что огромная заслуга в этом успехе принадлежит его брату-близнецу Хасансону, который был его спарринг-партнером во время подготовки к поединку. И поблагодарил промоушен Ural FC за приглашение провести бой в Самаре и за отличную организацию вечера единоборств.

В поединке между россиянином Валерием Бизяевым и бывшим бойцом промоушена Glory, бразильцем Ариэлом Мачадо на кону стоял пояс чемпиона организации Ural FC по кикбоксингу в весе до 90 кг. Чемпион России по кикбоксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (версия WAKO) Бизяев изначально считался фаворитом в этом поединке. Но Мачадо, становившийся чемпионом Южной Америки по кикбоксингу, в первом раунде поединка в Самаре показал, что не согласен с прогнозами. И оказал достойное сопротивление, пытаясь отвечать ударом на удар. Отдохнув, Бизяев добавил точности в ударах и одержал досрочную победу во втором раунде.

В со-главном бою вечера сошлись Даурен Ермеков из Казахстана и уроженец Махачкалы, чемпион России по самбо и боевому самбо Гамзат Хирамагомедов. Для них это был уже третий поединок между собой. Восемь лет назад они встретились в финале чемпионата мира по ММА среди любителей. Тогда арбитры единогласно отдали победу россиянину. Летом 2022 года Ермеков и Хирамагомедов вновь встретились в октагоне на вечере единоборств, который проходил в казахстанском городе Актау. Местный боец взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.

В Самаре реванш у Хирамагомедова не получился. Во втором раунде он попался на удушающий прием соперника и вынужден был сдаться. А для Даурена Ермекова Самара стала счастливым городом. Он трижды бился в Самаре, выступая в разные годы за разные промоушены. И трижды победил. И довел счет своих побед и поражений в ММА до 18:5. Своим следующим соперником Емреков хотел быть видеть известного кикбоксера и бойца ММА Владимира Минеева.

Главный бой вечера Ural FC 2 оказался слишком коротким. Его участники — Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик и бразилец Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантос шикарно разогрели публику накануне поединка. На церемонии взвешивания и дуэли взглядов — на нее Дацик вышел облаченный в шкуру медведя, соперники пытались запугать друг друга воинственными криками. И даже чуть-чуть потолкались, произведя неизгладимое впечатление на ничего не подозревавших покупателей торгового центра, где все это происходило.

А бой вышел скоротечным. На 15-й секунде Дацик попал "Мондрагону" в челюсть размашистым ударом справа. 42-летний бразилец оказался в нокдауне. Но героически встал с настила и попытался продолжить поединок. А спустя несколько секунд угодил под удар Дацика уже с левой руки. Вновь Джеронимо оказался по полу, встав уже только с помощью секундантов. И показал, что при падении травмировал плечо и не сможет продолжить бой.

Победителю — Вячеславу Дацику пришлось извиняться перед болельщиками в зале и телезрителями за слишком быструю победу на 57-й секунде. Он также попросил Ural FC организовать следующий поединок с 50-летним легендарным кикбоксером из Франции Жеромом Ле Боннером.