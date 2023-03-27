30 человек тушили пожар в Тольятти

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В воскресенье, 26 марта, примерно в 6:32, начался пожар в доме № 9а на ул. Индустриальной в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.