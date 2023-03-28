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Хоккей Спорт

Вратарь Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Воспитанник тольяттинского хоккея вратарь Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры.

Кошечкин дебютировал за "Ладу" в сезоне 2003/04. Всего за тольяттинский клуб Василий сыграл 174 матча в 6 сезонах. Вместе с "Ладой" он стал обладателем Континентального Кубка, серебряных и бронзовых медалей чемпионата России.

Основные успехи в клубной карьере Кошечкина связаны с магнитогорским "Металлургом", вместе с которым Василий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и стал самым ценным игроком финала Кубка Гагарина.

В 2018 г. в составе сборной России Кошечкин стал Олимпийским чемпионом игр в Пхенчхане. Также на мировом уровне Василий стал чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером.

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