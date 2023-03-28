Воспитанник тольяттинского хоккея вратарь Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры.
Кошечкин дебютировал за "Ладу" в сезоне 2003/04. Всего за тольяттинский клуб Василий сыграл 174 матча в 6 сезонах. Вместе с "Ладой" он стал обладателем Континентального Кубка, серебряных и бронзовых медалей чемпионата России.
Основные успехи в клубной карьере Кошечкина связаны с магнитогорским "Металлургом", вместе с которым Василий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и стал самым ценным игроком финала Кубка Гагарина.
В 2018 г. в составе сборной России Кошечкин стал Олимпийским чемпионом игр в Пхенчхане. Также на мировом уровне Василий стал чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!