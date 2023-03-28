На "ВолгаФесте" пройдет конкурс пляжной архитектуры

"ВолгаФест" в Самаре стартует традиционно с архитектурного конкурса. Организаторы запустили программу по радикальному переосмыслению пляжной инфраструктуры.

"Ее итогом, мы надеемся, станет новый облик городского пляжа на ближайшие годы. Первый этап всероссийского конкурса пляжной архитектуры в рамках "ВолгаФест 2023" — это возможность представить и опробовать новые идеи и сценарии в архитектуре пляжных кабинок. Ведь если театр начинается с вешалки, то пляж — с переодевалки!", - говорится в сообщении.

В этом году "ВолгаФест" состоится на 1-й очереди набережной (Красноармейский спуск) с 13 по 18 июня. Тема фестиваля - Любовь.

"С любовью мы будем строить архитектурные конструкции на набережной, переживать незабываемые, яркие моменты через музыку, театр и танец, теряться в многообразии и встречать "то самое", делиться друг с другом знаниями, учиться быть экологичными и заботиться о других — растениях, животных, земле и воде, и, конечно же, выражать свои чувства — в творчестве, досуге и игре", - сообщают организаторы.